Опрос: Благодаря эпидемии коронавируса российские медики стали больше уважать себя

За последние месяцы у многих медиков поднялась самооценка, свидетельствуют результаты опроса. Больше уважать медицинских работников стали и обычные россияне, однако отношение к самой системе здравоохранения у большинства не изменилось.

Аналитическая компания «Нафи» провела опрос, чтобы выяснить, как в России за последнее время изменилось отношение к медикам. Оказалось, что большинство российских медиков (61%) чувствуют профессиональную гордость за то, что они работают в системе здравоохранения.

Благодаря эпидемии россияне стали лучше относится к медикам - об этом рассказали 44% опрошенных. Треть медиков, участвующих в опросе (32%), сообщили, что стали больше уважать себя и своих коллег.

Около 54% представителей медицины считают, что российская система здравоохранения справляется с эпидемией примерно так, как и в других странах, 24% уверены, что в России с коронавирусом борются успешнее, а 22% полагают, что хуже.

При этом большинство россиян (66%) сказали, что их отношение к системе здравоохранения не изменилось, у 16% оно улучшилось, а у 18% – стало хуже.

© Доктор Питер