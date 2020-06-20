Врач: Аллергии на тополиный пух не бывает

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергическую реакцию, но он может переносить пыльцу других растений. Об этом сообщил главный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

Тополиный пух может быть переносчиком пыльцы растений, которые вызывают аллергическую реакцию, однако сам он безопасен, рассказал главный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

«Тополиный пух — это не пыльца. Раз это не пыльца, то тополиный пух сам непосредственно не вызывает аллергических реакций. Но на тополином пухе, который летает по поверхностям, может накапливаться пыльца других видов растений. Конечно, дышать в маске, когда у человека есть пыльцевая аллергия, тяжело», — сообщил врач радиостанции «Говорит Москва».

Александр Пампура добавил, что во время активного цветения страдающие аллергией должны принимать антигистаминные препараты, которые им назначил врач.