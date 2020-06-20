В честь Дня медработника Мариинская больница и Дворцовый мост засияют

В День медицинского работника, который в этом году отмечается в воскресенье, 21 июня, Мариинскую больницу и Дворцовый мост украсят художественной красно-белой подсветкой.

В честь Дня медицинского работника в Петербурге украсят Мариинскую больницу и Дворцовый мост.

Подсветку на здании больницы включат 21 июня в 22:00. Около 20 мощных мобильных прожекторов окрасят ее желтый фасад в красно-белый цвет.

На мосту подсветку включат на час позже, в 23:00. Там она будет работать в двух режимах: в одном будут красно-белые переливы, а в другом - пульсирующая точечная красная подсветка. По словам организаторов, это создаст ассоциацию с биением сердца.

© Доктор Питер