В программу диспансеризации предлагают включить тестирование на антитела к COVID-19

В программу диспансеризации предлагают включить тестирование на антитела к COVID-1912:01, 20.06.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
В программу диспансеризации нужно включить тестирование на антитела к коронавирусу, считает врач и депутат Владимир Круглый. Вопрос рассмотрят при определении бюджета на следующий год.
Врач и депутат Владимир Круглый предлагает расширить программу диспансеризации, включив в нее исследование на антитела к коронавирусу.
«В сложившейся ситуации в программу диспансеризации было бы логично включить тестирование на наличие антител к коронавирусу — этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год. Определять нужно наличие не иммуноглобулина М, который свидетельствует о том, что болезнь протекает в настоящий момент, а иммуноглобулина G. Это позволит понять, перенес ли пациент коронавирусную инфекцию — как мы знаем, довольно часто она протекает бессимптомно — и самое главное, какой конкретно у него сформировался иммунный ответ»,— цитирует депутата «Парламентская газета».
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По мнению Владимира Круглого, это поможет определить потребность в вакцинации от COVID-19, поскольку переболевшим коронавирусом она не нужна.
3 комментария Оставить комментарий
Когда планируется возобновление диспансеризации?
Хорошая мысль. И людям дополнительный стимул пройти диспансеризацию.
Не вижу никакой пользы. Тестировать надо группы риска, причем качественно. А для просто желающих есть платные услуги.