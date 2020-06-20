В программу диспансеризации предлагают включить тестирование на антитела к COVID-19

В программу диспансеризации нужно включить тестирование на антитела к коронавирусу, считает врач и депутат Владимир Круглый. Вопрос рассмотрят при определении бюджета на следующий год.

Врач и депутат Владимир Круглый предлагает расширить программу диспансеризации, включив в нее исследование на антитела к коронавирусу.

«В сложившейся ситуации в программу диспансеризации было бы логично включить тестирование на наличие антител к коронавирусу — этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год. Определять нужно наличие не иммуноглобулина М, который свидетельствует о том, что болезнь протекает в настоящий момент, а иммуноглобулина G. Это позволит понять, перенес ли пациент коронавирусную инфекцию — как мы знаем, довольно часто она протекает бессимптомно — и самое главное, какой конкретно у него сформировался иммунный ответ»,— цитирует депутата «Парламентская газета».

По мнению Владимира Круглого, это поможет определить потребность в вакцинации от COVID-19, поскольку переболевшим коронавирусом она не нужна.