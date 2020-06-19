У Петербурга нет возможности для лекарственного лечения рака в амбулаторных условиях

В Петербурге нет возможности для необходимого лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях. С одной стороны, нет лекарств, которые можно выписывать для приема дома. С другой, нет до сих пор системы льготного отпуска лекарственных средств по электронным рецептам, что стало большим препятствием в обеспечении препаратами пациентов во время эпидемии коронавируса.

По словам специалистов, 80% петербуржцев с онкологическими заболеваниями нуждаются в лекарственной противоопухолевой терапии, из них 90% (примерно 2600 человек) - в дорогостоящих препаратах. Затраты на лечение одного петербуржца с онкологическим заболеванием составляют от 4 млн рублей до 8,5 млн рублей в год. Это своевременное лечение качественными лекарствами позволяет продлить жизнь пациентов с шести месяцев до нескольких лет, а в некоторых случаях полностью избавить от злокачественной опухоли.

Однако в этом году с лекарственной терапией в амбулаторных условиях возникли большие проблемы.

«В 2020 году изменился порядок обеспечения пациентов с онкозаболеваниями лекарственным лечением в амбулаторных условиях. Для этих целей из городского бюджета на 2020 год было выделено 900 млн. рублей. Из средств ОМС на препараты, которые ранее применялись амбулаторно и закупались из средств субсидии, в Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) направлено 317 млн. руб. (из них 172 млн. рублей - на таблетированные препараты)», - рассказали о проблеме участники пресс-конференции, состоявшейся сегодня в петербургском отделении ТАСС.

Из-за того, что средств для обеспечения лекарствами пациентов в 2020 году оказалось меньше, чем в предыдущие годы, и намного меньше, чем требуется, в утвержденный к закупке список препаратов не вошли некоторые таблетированные противоопухолевые лекарственные средства, жизненно необходимые для пациентов.

В итоге, участники дискуссии сообщают, что доступность лекарственного лечения в амбулаторных условиях ухудшилась. И при этом по-прежнему в городе нет контроля и учета пациентов, получающих льготные препараты. Вторую из названных проблем можно было решить отчасти, имей город систему льготного отпуска лекарственных средств по электронным рецептам. но ее тоже нет. «Это негативно сказывается на своевременности и доступности лекарственной терапии для пожилых и пациентов с онкологическими заболеваниями, которые лечатся амбулаторно. С особенной остротой проблема проявилась сейчас, в период эпидемии коронавирусной инфекции", - уверен депутат Законодательного собрания Александр Егоров. Он и петербургские онкологи подготовили проект постановления ЗакСа Петербурга «Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко», в котором предлагается ускорить разработку и введение в действие изменений в нормативные акты, регламентирующие порядок отпуска лекарственных препаратов по рецептам, сформированным в форме электронного документам.

Сообщается также, что Петербург может стать пилотной площадкой для создания нового механизма работы с пациентами с онкозаболеваниями по дистанционному обеспечению льготными лекарствами.

Напомним, "Доктор Питер" писал и в марте, и в апреле о том, что пациенты с онкологическими заболеваниями, включая пожилых в тяжелом состоянии, были вынуждены ежедневно ездить через весь Петербург в Онкологический центр в Песочном или Городской онкологический диспансер на пр. Ветеранов, чтобы получить назначенное врачом лекарство.

Это происходило, потому что не были закуплены препараты для приема на амбулаторном лечении и ими обеспечивали за счет средств системы обязательного медицинского страхования. А по закону «Об ОМС», клиники имеют право использовать лекарственное лечение только в стационарных условиях. В итоге пациенты с онкологическими заболеваниями должны были оформиться в дневной стационар клиник и ездить туда за своей таблеткой каждый день. Ранее такой ситуации не было, поскольку клиники сами закупали лекарства за средства городского бюджета и выдавали их пациентам для приема в домашних условиях на месяц и более. В этом году средства на закупку этих лекарств уменьшились вдвое, а процесс закупок стал централизованным – их проводит комитет по здравоохранению. Поэтому, когда закончились запасы препаратов, оставшиеся с 2019 года, а комитет их не закупил, чтобы обеспечить пациентов лекарствами, онкоцентр и онкодиспансер вынуждены были использовать возможности системы ОМС. Позже комздрав рассказал об ускорении закупочных процедур для таблеток для лечения пациентов с онкозаболеваниями.

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