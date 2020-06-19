В список победителей Всероссийского конкурса врачей-2020 вошли восемь петербуржцев и доктор из Ленобласти

Традиционно ко Дню медицинского работника Минздрав подвел итоги Всероссийского конкурса врачей. В список победителей вошли девять специалистов из Петербурга и Ленобласти. Призы в 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей получат специалисты, занявшие первое, второе и третье места.

Центральная комиссия Всероссийского конкурса врачей, в которую входят специалисты Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ, Роспотребнадзора и других ведомств, определила победителей 2020 года.

Всего в этом году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям. «Доктор Питер» публикует имена медиков из Петербурга и Ленобласти, занявших призовые места.

Лучшим терапевтом страны признан Антон Барсуков, заместитель начальника кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии им. Кирова, а лучшим участковым педиатром - Екатерина Ткачева из Детской поликлиники № 30. В этих номинациях специалисты заняли первые места.

Два призовых места в номинации «Лучший военный врач» заняли специалисты ВМА им. Кирова. Первое место занял Юрий Чеховских, доцент кафедры военно-полевой терапии, а третье - Василий Миронов, доцент кафедры оториноларингологии.

В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» второе место занял Виталий Казиахмедов, заведующий отделением, анестезиолог- реаниматолог Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова.

В номинации «Лучший невролог» третье место заняла Елена Ефет, заведующая неврологическим отделением, невролог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Третье место в номинации «Лучший оториноларинголог» заняла Мария Гусакова, оториноларинголог Детской городской поликлиники № 71.

В номинации «Лучший стоматолог» третье место заняла Татьяна Колоскова, заведующая детским отделением, детский стоматолог в Стоматологической поликлинике № 9.

Второе место в номинации «Лучший фтизиатр» заняла Наталья Бармина, заведующая консультативным детским отделением, фтизиатр Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера.

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