Плановые проверки медицинской деятельности временно приостановили

В 2020 году плановые проверки медицинской деятельности не будут проводиться. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Правительство скорректировало особенности проведения проверок в отношении юридических лиц и ИП в рамках осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Об этом говорится в постановлении правительства от 13.06.2020 N 862 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году».

Так, от плановых проверок освобождены медицинские организации. Согласно документу, в медорганизациях при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности они будут приостановлены до 2021 года.

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