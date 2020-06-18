ВОЗ добавит дексаметазон в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения планирует включить противовоспалительный препарат дексаметазон в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Ранее организация уже второй раз сняла гидроксихлорохин с испытаний препаратов для борьбы с ковидом.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил о включении противовоспалительного препарата - дексаметазона в клинические рекомендации по лечению COVID-19.

«Вчера мы узнали о поистине выдающихся результатах рандомизированного исследования, в рамках которого было установлено, что малые дозы этого стероидного препарата способны на треть снизить уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой заболевания», – сообщил эксперт.

Речь идет о клинических испытаниях стероида дексаметазона для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, которые провели в Оксфорде. Исследование, показало, что дексаметазон снижает риск смерти пациентов с коронавирусной инфекцией на 35% у подключенных к аппаратам ИВЛ, на 20% — у получающих кислород. В ВОЗ это назвали «научным прорывом».

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что препарат используют и в России, но считать его панацеей не стоит - он может помочь не всем пациентам с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, ВОЗ снова решила снять противомалярийный препарат гидроксихлорохин с испытаний препаратов для борьбы с коронавирусом. Решение принято на основании трех параметров — в том числе, собственных данных ВОЗ и тестов, которые провели в Великобритании.

Ранее FDA отозвало экстренное разрешение на применение противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при тяжелой форме коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, риски от приема превышают пользу лечения.