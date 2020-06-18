В ВОЗ не сомневаются в правдивости российской статистики по коронавирусу

Около 11% населения России протестировано на коронавирус, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от коронавируса реальная. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения объяснила показатели заболеваемости и смертности от новой коронавирусной инфекции в России. По мнению представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, это связано с большим охватом тестирования.

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID. Но мы много раз говорили, что это может меняться. На этот момент в России более, точнее, практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная», - цитируют эксперта «РИА Новости».

Напомним, в зарубежных СМИ появлялись новости о том, что официальная статистика смертности от коронавируса в России занижена. Газета Financial Times писала, что реальное число умерших от COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщается в официальных сводках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что такие показатели связаны с эффективностью российской системы здравоохранения.