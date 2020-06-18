Роспотребнадзор выяснил, в каких районах Петербурга самый «грязный» воздух

Самый большой вклад в загрязнение воздуха в Петербурге на протяжении последнего десятилетия вносят взвешенные вещества, диоксид азота и бенз(а)пирен. Самая большая их концентрация - в Василеостровском и Центральном районах. Петербургский Роспотребнадзор назвал их самыми «грязными» в госдокладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2019 году».

Воздух в Петербурге – не лучше и не хуже, чем в других мегаполисах. В государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2019 году» Роспотребнадзор говорит: «при хроническом ингаляционном воздействии показатели уровней неканцерогенного хронического риска, уровни канцерогенного риска для взрослого и детского населения имеют приемлемые уровни, характерные для большинства крупных городов». При этом, если в 2018 году из 35785 проб, исследованных лабораториями «Центра гигиены и эпидемиологии» только 18 были неудовлетворительными, то в 2019-м из 27849 проб атмосферного воздуха 61 не соответствовала гигиеническим нормативам.

Как сообщается в докладе, основная часть превышений гигиенических нормативов (в 83,6% случаев) в этом году зарегистрирована в историческом центре города: Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском районах, а также в Невском и Красногвардейском районах.

Так, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по бенз(а)пиренус в 3,1 раза обнаружены в Центральном районе, по диоксиду азота – 2,23 ПДК в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах, по взвешенным веществам – 2 ПДК в Василеостровском районе. «Неудовлетворительные пробы чаще всего (в 33 % случаев) регистрировались в Василеостровском районе и в Центральном районе (27,5 %), в Адмиралтейском (15,7 %) в Красногвардейском и Невском районах (по 11,8 %), в остальных районах города превышений гигиенических нормативов не выявлено», - сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство объясняет превышения сложившейся градостроительной ситуацией центральных районов: плотная застройка, узкая улично-дорожная сеть, малый процент озеленения и т.д. В исторической части города в силу архитектурных особенностей застройки нет достаточного проветривания и рассеивания загрязняющих веществ.

© Доктор Питер