В МЧС назвали правила безопасного купания

​Для безопасного купания необходимо выбирать только разрешенные водоемы, избегать перегрева, не пить алкоголь. Какие еще правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя на пляже или в воде, рассказали в МЧС.

С приходом жары многие отправляются на пляжи к водоемам. Сотрудники МЧС напомнили, что загорать и купаться лучше всего утром или вечером, когда солнечный свет не слишком агрессивен.

Они рекомендуют выбирать для купания дни с ясной и безветренной погодой, идеальная температура воздуха может колебаться от 20 до 25 градусов, а воды - выше 15 градусов.

Перед походом на пляж спасатели советуют проверить прогноз погоды: если синоптики обещают шторм или ливень, нужно остаться дома. Также от купания лучше отказаться при плохом самочувствии.

Купаться можно только в разрешенных водоемах. Если вы все же оказались на диком пляже, спасатели советуют не заплывать далеко и не нырять, пишут «РИА Новости».

Пить алкоголь строго запрещено. По словам спасателей, именно он часто становится причиной происшествий на воде.