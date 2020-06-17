Роспотребнадзор сосчитал, сколько пациентов и медиков инфицировались в больницах в «нековидное» время

В «мирное» время пациенты и медики заражаются в больницах разными инфекциями. Их так и называют - инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Роспотребнадзор в 2018 году начал их отслеживать. В отчете ведомства за 2019-й сказано: «Выявляемость ИСМП возросла, но по-прежнему, остается в сотни раз меньше истинных цифр и мировой практики».

По итогам 2019 года в клиниках Петербурга выявлено 3728 случаев инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи, чаще всего – хирургической. Так, инфицированы в хирургических стационарах (отделениях) - 70%, в роддомах и перинатальных центрах - 20%, детских больницах (отделениях) – 7%, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 2%, в других клиниках – 1%. При этом структуре всех ИСМП чаще всего распространяются инфекции мочевыводящих путей, они составили в 2019 году 34%. Внутрибольничные пневмонии - 26%, послеоперационные инфекции — 20%, постинъекционные — 1,5%, острые кишечные инфекции (ОКИ) – 3%, другие - 0,5%.

В 2019 году рождаемость в Петербурге снизилась до 11,2 на 1000 населения, соответственно, снизилась и заболеваемость ИСМП новорожденных и рожениц. Роспотребнадзор зарегистрировал показатель на 1000 живых новорожденных 28 инфекций перинатального периода и внутриамниотической инфекции. Летальность в этой группе инфекций составила 3%. Доля гнойно-септических инфекций новорожденных составила 9%, гнойно-септических инфекций у родильниц — 6%.

Внутрибольничная заболеваемость у рожениц остается на одном и том же уровне на протяжении нескольких лет - 3,5 на 1000 родов. Но в прошлом году у них зарегистрировано три генерализованные формы гнойно-септических инфекций, 2 сепсиса, 1 перитонит. Две женщины умерли.

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По результатам мониторинга за антибиотикорезистентностью в 22,% (в 2018 году в 20,0%) выделены штаммы St. Aureus - золотистого стафилококка, уже неподдающегося лечению антибиотиком цефокситином, инфицированным требуются антибиотики нового класса цефалоспоринов. В 4,5% случаев (в 2018 году в 6%) выделены ванкомицин-резистентные штаммы энтерококка (VRE). При этом изолировать пациентов реанимаций с выявленными резистентными штаммами практически невозможно.

Медики в прошлом году заражались на работе в двое реже, чем в 2018-м, показатель составил 1,3 на 1000 работающих. Как сообщает надзорное ведомство, установлено профессиональное заболевание туберкулезом работника пищеблока в специализированной противотуберкулезной медицинской организации. Из общего количества инфекционных заболеваний, как ИСМП расценены еще 5 случаев у медицинского персонала: 1 случай кори, 1 - туберкулеза, 2 - ОКИ, 1 - ветряной оспы.

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