Вузам и центрам Минздрава компенсируют потерянные из-за пандемии доходы

В 2020 году Минздрав получит из госбюджета около трех миллиардов рублей. Большую часть суммы направят в медицинские учреждения, а около ста миллионов – в научные и образовательные.

Напомним, из государственного бюджета на поддержку образовательных, научных и медицинских учреждений правительство выделило 16 млрд рублей. Теперь деньги распределили между федеральными ведомствами. Так, на компенсацию выпадающих доходов Минздрав получит более 3,059 млрд рублей. Из них 2,39 млрд рублей направят в медицинские учреждения, 118,79 млн рублей – в образовательные и научные.

Деньги должны направить на выплату зарплат сотрудникам, страховых взносов, коммунальных услуг, уплату налогов. Кроме того, с помощью этих выплат медучреждения смогут вовремя расплатиться с кредитами.

Федеральное медико-биологическое агентство получит из госбюджета 835,79 млн рублей для медицинских учреждений, а для научных - 8,42 млн рублей.

До 15 октября распорядители денег должны изучить показатели деятельности учреждений по итогам девяти месяцев этого года и представить в Минфин отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований. Кроме того, необходимо проконтролировать целевое и эффективное использование ассигнований из бюджета и представить в правительство доклад. Сделать это необходимо до 1 февраля 2021 года.

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