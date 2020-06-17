Петербургские доноры за неделю сдали почти 300 литров крови

В пункты переливания пришли около 700 горожан, 655 из них сдали кровь. Всего за неделю медики собрали почти 300 литров крови, она поможет в лечении почти 1,5 тысячам пациентов - в Петербурге подвели итоги Всероссийской недели доноров.

Всероссийская донороская неделя закончилась. В акции участовали 655 петербуржцев - они сдали 295 литров крови. По словам специалистов, это поможет в лечении почти 1,5 тысяч пациентов.

«Для нас эта акция стала настоящим спасением - донорская активность сейчас низкая и из-за эпидемиологической обстановки, и из-за того, что наступило лето. Я сама являюсь активным донором и присоединилась к мероприятию - сдала кровь в 21 раз. Мне кажется, что сейчас особенно важно организовывать такие акции, напоминать людям, как важна их помощь», - сообщила Мария Гоготова, медсестра Трансфузиологического отделения клиники им. Петра Великого, руководитель донорского сообщества студентов Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.

Она напомнила, что донорская кровь нужна в петербургских медучреждениях всегда. Список пунктов, где ждут доноров, можно посмотреть здесь.

© Доктор Питер