Премию «Призвание» получат создатели теста на коронавирус и хирурги, спасающие жизни на кухонном столе

Церемония вручения премии «Призвание» в этом году состоится в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. В юбилейный – 20-й раз Елена Малышева и Александр Розенбаум будут поздравлять врачей с их профессиональным праздником – Днем медицинского работника. С ними на сцену выйдут пациенты, волонтеры, популярные артисты и телеведущие.

Традиционно накануне Дня медицинского работника – в этом году он приходится на 21 июня – Первый канал снимает церемонию вручения премии «Призвание» лучшим врачам страны. А в эфир она выходит традиционно в праздничный день – третье воскресенье июня. Первый канал сегодня приоткрыл тайну: рассказал о некоторых врачах, которых будут чествовать на сцене театра «Русская песня».

Понятно, что в условиях пандемии не обойдут вниманием ее участников. Как сообщает пресс-служба ОРТ, за создание первого теста в России на коронавирус премию получит группа ученых под руководством профессора Рината Максютова из Новосибирска. Группу московских врачей под руководством Дениса Проценко, Марьяны Лысенко и Валерия Вечорко наградят за экстренное перепрофилирование многопрофильных больниц в инфекционные стационары для работы с особо опасной инфекцией.

Группа врачей акушеров-гинекологов и неонатологов под руководством доктора Елены Данелия из Тюмени получит премию за проведение уникальной операции, спасшей жизнь беременной женщины и новорожденного, за серию уникальных операций, выполненных в неприспособленных для хирургии условиях: на кухонном столе деревенского дома.

Премию за создание нового метода лечения и за вклад в развитие медицины представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий вручат группе ученых под руководством доктора Сергей Попова из Томска. Их наградят за создание системы электронного картирования сердца и решения фундаментальных вопросов развития аритмий.

А сразу после вручения премии первый канал начнет акцию «Скажи спасибо врачам». Ее главными героями станут те, кто работает в условиях пандемии и спасает людей – врачи, медсестры, волонтеры и те, кто проводил уникальные операции и возвращал к жизни в мирное время, когда не было еще никакого коронавируса, в том числе лауреаты премии лучшим врачам России «Призвание».

© Доктор Питер