Детскую поликлинику на Мытнинской отремонтируют по частям - переезда не будет

В Детской поликлинике № 44 ремонт будет проводиться частями, чтобы полностью не закрывать медучреждение. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Детскую поликлинику № 44 не закроют на ремонт. Как пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов, медучреждение будут приводить в порядок поэтапно.

«Было много обращений от пациентов и от коллектива поликлиники. Поэтому мы приняли решение поликлинику не закрывать и вести ремонт, разделяя его по этапам и совмещая с оказанием медицинских услуг. Сейчас мы видим, что это получается, родители довольны, врачи тоже», - сказал градоначальник.

В Смольном добавили, что аварийность здания уже устранена, ведется постоянный мониторинг конструкций. Уже сделали новую входную группу с соблюдением требований Роспотребнадзора: потоки здоровых и заболевших детей разделены. Завершен ремонт регистратуры, поликлиника переведена на бережливый стандарт. Также в здании сделан временный косметический ремонт, чтобы не нарушать санитарные требования.

Напомним, в прошлом году в детской поликлинике на Мытнинской, 25, начался капитальный ремонт. Он был рассчитан на два года. На это время врачей и пациентов собирались перевести в поликлинику №8 на улице Чайковского, которая располагается в двух километрах от прежней, а также во временное здание на Кременчугской улице, 13, - но оно оказалось не готово. В знак протеста родители маленьких пациентов устраивали пикеты и даже флешмоб, а также выступали в защиту врачей, которым, по их словам, грозит сокращение. Как объясняли активисты, медикам придется уволиться со старого места работы, но в поликлинике №8 не было столько ставок. В конце марта сообщили, что переезд поликлиники отменен.

© Доктор Питер