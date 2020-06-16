Комздрав считает, что «оперативно инициировал» закупки лекарств для лечения рака

Более 30 тысяч петербуржцев с онкологическими заболеваниями амбулаторно получили помощь во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в комздраве. Ранее «Доктор Питер» писал, как пациентам с раком приходилось ежедневно ездить за лекарствами в Онкологический центр в Песочном или Городской онкологический диспансер на пр. Ветеранов.

За время эпидемии амбулаторную помощь получили около 30 тысяч петербуржцев с диагнозом «рак», сообщили в комитете по здравоохранению.

«С марта по май 2020 года помощь в амбулаторных условиях получили не менее 30 тысяч пациентов, более 8,5 тысяч человек лечились в условиях дневного стационара и примерно столько же – в круглосуточных стационарах. Объем диагностических исследований для пациентов с установленным онкологическим диагнозом не изменился», - говорится в сообщении ведомства.

В комздраве напомнили, что с 23 марта по постановлению главы Роспотребнадзора оказание плановой помощи было остановлено, но для пациентов с онкологическими заболеваниями сделали исключение. «Комитет по здравоохранению оперативно инициировал процедуры закупок важнейших таблетированных противоопухолевых препаратов для снижения посещений пациентами медицинских организаций».

Напомним, "Доктор Питер" писал и в марте, и в апреле о том, что пациенты с онкологическими заболеваниями, включая пожилых в тяжелом состоянии, были вынуждены ежедневно ездить через весь Петербург в Онкологический центр в Песочном или Городской онкологический диспансер на пр. Ветеранов, чтобы получить назначенное врачом лекарство. Это происходило, потому что не были закуплены препараты для приема на амбулаторном лечении и ими обеспечивали за счет средств системы обязательного медицинского страхования. А по закону «Об ОМС», клиники имеют право использовать лекарственное лечение только в стационарных условиях. В итоге пациенты с онкологическими заболеваниями должны были оформиться в дневной стационар клиник и ездить туда за своей таблеткой каждый день.

Ранее такой ситуации не было, поскольку клиники сами закупали лекарства за средства городского бюджета и выдавали их пациентам для приема в домашних условиях на месяц и более. В этом году средства на закупку этих лекарств уменьшились вдвое, а процесс закупок стал централизованным – их проводит комитет по здравоохранению. Поэтому, когда закончились запасы препаратов, оставшиеся с 2019 года, а комитет их не закупил, чтобы обеспечить пациентов лекарствами, онкоцентр и онкодиспансер вынуждены были использовать возможности системы ОМС. Позже комздрав рассказал об ускорении закупочных процедур для таблеток для лечения пациентов с онкозаболеваниями.

В комитете по здравоохранению добавили, что пациенты с онкозаболеваниями, поступающие на лечение в стационары обязательно должны сдать анализ на COVID-19. В Онкологическом центре им проводят и КТ органов грудной клетки, что также позволяет исключить риск для пациентов со скрытым течением заболевания. Однако и с этим в городе были проблемы. Как писал «Доктор Питер», пациенты жаловались, что им приходится сдавать тест за свои деньги в частных лабораториях, поскольку результаты приходят настолько поздно, что становятся неактуальными.

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