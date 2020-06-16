В больнице святого Георгия от коронавируса вылечили 103-летнюю пациентку

Из Городской больницы святого Георгия выписали 103-летнюю пациентку. Ранее у нее выявили коронавирусную инфекцию, осложненную двухсторонней полисегментарной пневмонией.

От коронавирусной инфекции вылечили 103-летнюю петербурженку Валентину Мартыновну. Женщина находилась на лечении в 11-м инфекционном отделении больницы святого Георгия.

Как пояснили в медучреждении, у пациентки была коронавирусная инфекция, осложненная двухсторонней полисегментарной пневмонией. Однако врачам удалось спасти Валентину Мартыновну: ей стало лучше и 11 числа пациентку выписали домой.

«Сейчас она чувствует себя хорошо, находится дома с любящими родными. Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье!», - написали в инстаграме больницы.

© Доктор Питер