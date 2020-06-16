В США не будут использовать гидроксихлорохин против COVID-19

​Американский медицинский регулятор FDA отозвал экстренное разрешение на использование противомалярнийного препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, риски от применения лекарства превышают пользу.

Американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) отозвало экстренное разрешение на использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что риск превышают пользу.

Ранее в США действовало экстренное разрешение на использование препарата для лечения пациентов с COVID-19 и в клинических испытаниях.

Напомним, в конце мая ВОЗ заявила о временной приостановке исследования противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин по проекту Solidarity, в рамках которого специалисты испытывают потенциально эффективные лекарства от COVID-19. Специалисты предполагали, что препарат может вызвать опасные побочные эффекты. Позже директор организации Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что ВОЗ снова начнет испытание препарата.

После решения ВОЗ французское правительство отменило действие приказа, разрешающего использовать гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Разрешение назначать лекарство при тяжелом течении заболевания содержалось в приказе правительства, опубликованном около месяца назад, однако 27 мая действие документа отменили.

Минздрав России рекомендовал не приостанавливать использование лекарства для лечения коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что в период пандемии в России не выявлено ни одного летального исхода, связанного с нарушением ритма у пациентов на фоне приема этого препарата. «Рекомендации по применению препарата при COVID-19 основаны на результатах многочисленных зарубежных исследований, подтвердивших эффективность препарата в отношении инфекционного агента in vitro (в эксперименте), а затем в ходе клинических испытаний, а также мнениях экспертов», - сообщали в ведомстве.