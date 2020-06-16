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В США не будут использовать гидроксихлорохин против COVID-19

09:17, 16.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

​Американский медицинский регулятор FDA отозвал экстренное разрешение на использование противомалярнийного препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, риски от применения лекарства превышают пользу.

В США не будут использовать гидроксихлорохин против COVID-19

Американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) отозвало экстренное разрешение на использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что риск превышают пользу. 

Ранее в США действовало экстренное разрешение на использование препарата для лечения пациентов с COVID-19 и в клинических испытаниях. 

Напомним, в конце мая ВОЗ заявила о временной приостановке исследования противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин по проекту Solidarity, в рамках которого специалисты испытывают потенциально эффективные лекарства от COVID-19. Специалисты предполагали, что препарат может вызвать опасные побочные эффекты. Позже директор организации Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что ВОЗ снова начнет испытание препарата.

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После решения ВОЗ французское правительство отменило действие приказа, разрешающего использовать гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Разрешение назначать лекарство при тяжелом течении заболевания содержалось в приказе правительства, опубликованном около месяца назад, однако 27 мая действие документа отменили.

Минздрав России рекомендовал не приостанавливать использование лекарства для лечения коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что в период пандемии в России не выявлено ни одного летального исхода, связанного с нарушением ритма у пациентов на фоне приема этого препарата. «Рекомендации по применению препарата при COVID-19 основаны на результатах многочисленных зарубежных исследований, подтвердивших эффективность препарата в отношении инфекционного агента in vitro (в эксперименте), а затем в ходе клинических испытаний, а также мнениях экспертов», - сообщали в ведомстве.

Рубрики: Общество, Фармакология

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