На 92-м году жизни умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев

В Москве умер академик Андрей Иванович Воробьев, создатель Гематологического научного центра и первый министр здравоохранения России. О смерти известного врача написал его сын, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

На 92-м году жизни умер известный ученый, первый министр здравоохранения России, терапевт и гематолог Андрей Воробьев. Об этом сообщил его сын - председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«В 12:30 15 июня 2020 года умер мой отец Андрей Иванович Воробьев. Создатель Гематологического научного центра. Академик. Первый министр здравоохранения России. Просто добрый, хороший человек, спасший огромное число жизней людей», - написал Павел Воробьев на своей странице в Фейсбуке.

Андрей Воробьев родился 1 ноября 1928 года. В молодости работал маляром, электриком, а с 1947 по 1953 год учился в Первом Московском медицинском институте. С 1953 по 1956 год работал врачом в Волоколамской районной больнице, где занимался терапией, акушерством, патологической анатомией, педиатрией, затем поступил в клиническую ординатуру на кафедру гематологии Центрального института усовершенствования врачей. В 1966 году Андрей Воробьев стал заведующим клиническим отделом Института биофизики Министерства здравоохранения СССР.

С 1991 по 1992 год занимал пост министра здравоохранения РСФСР – Российской Федерации, затем был исполняющим обязанности министра.

Андрей Воробьев участвовал в ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он возглавлял межведомственный научный совет «Гематология и трансфузиология» и был председателем Московского городского научного общества терапевтов. В 1998 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени - за заслуги перед государством в развитии отечественного здравоохранения и науки. В 2000 году избран академиком РАН по отделению биологических наук.

В прошлом году после скандального дела журналиста Ивана Голунова академик Андрей Воробьев обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть приговоры по статьям о запрещенных веществах. Он предложил провести глубокий мониторинг уголовных дел осужденных за такие преступления.