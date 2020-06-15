«Спросите пульмонолога». Почему полоскание горла водкой не спасет от коронавируса?

Что делать, если во время «разгула» коронавируса при симптомах ОРВИ участковый терапевт назначает только антибиотики, а пациенты назначают сами себе так называемые иммуномодуляторы? Когда следует делать компьютерную томографию? На эти и другие вопросы читателей «Доктора Питера» отвечают ведущие врачи Петербурга в рубрике «Спросите пульмонолога».

Задавать вопросы о проблемах с дыхательной системой – хронических или связанных с эпидемией коронавируса - следует в комментариях к этой статье. Обращаем внимание, что информация открыта для всех, поэтому вопросы лучше задавать без использования личных данных. Анонс рубрики «Спросите пульмонолога» регулярно обновляется. Ответ доктора через некоторое время публикуется прямо под вашим вопросом под ником Pulmonolog.MD. Ответить вам может любой из специалистов экспертной группы, в которую, напомним, входят ведущие специалисты (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова.

В общей сложности за время существования рубрики опубликовано почти 100 вопросов-ответов. В сегодняшнем обновленном анонсе «Доктор Питер» публикует ответы наших экспертов на самые распространенные вопросы читателей.

- Находятся ли люди с железодефицитной анемией в группе риска с более тяжелым протеканием ковида? Читала, что болезнь затрагивает эритроциты. Еще хочу заметить что в маске с пониженным гемоглобином дышать не очень весело получается.

- Действительно, выраженная анемия может привести к более тяжёлому течению COVID-19. Если вы пишете о себе, вам следует тщательно соблюдать мероприятия, направленные на снижение риска заражения - поддерживать режим изоляции, использовать медицинские маски (несмотря на некоторый дискомфорт), перчатки и т.д.

- В сети без устали распространяются изобретенные способы лечения коронавируса от «кулибиных». Прокомментируйте, пожалуйста, такой, например: один умелец предлагает смачивать марлю водкой, класть ее под маску и дышать водкой каждые 15 минут, на ночь орошать водкой подушку. Мол, так растворяется липидная оболочка вируса и он гибнет.

- Что сказать, забавно. Тем не менее, давайте обсудим. Коронавирус по своей стойкости - это, к счастью, не споры сибирской язвы. Хотя надёжными здесь будут не сорок градусов, а, по крайней мере, семьдесят. Допустимо предположить, что при прямом контакте возбудителя COVID-19 с водкой какое-то его количество может погибнуть. Однако сколько времени у умельца будет длиться такой контакт? Спирт быстро улетучится, и даже гипотетический смысл этой затеи при продолжении контакта с источником инфекции пропадёт. Более того. Маска с марлей, хоть смоченная водкой, хоть сухая, всё равно остаётся маской, выполняющей барьерную функцию (если, конечно, её не снимать). Но чего надеется добиться умелец, однократно обрызгивая водкой подушку? Кстати, почему подушку? Потому что рядом спит больной человек, выделяющий коронавирус? Тогда стоило бы предлагать ночевать прямо в цистерне со спиртом.

- В сети еще гуляет совет, как предупредить заражение: не допускать сухости во рту и в горле, поддерживать в них влажную среду - выпивать минимум каждые 15 минут несколько глотков воды. Якобы «вирус попадет в ваш рот, жидкость (вода или другие напитки) смоет его через пищевод в желудок, а в желудке вирус убивается желудочным соком». Это похоже на правду?

- С точки зрения формальной логики, это может в чём-то соответствовать действительности. Однако, если люди, предлагающие такой подход, надеются благодаря «смыванию вируса водой» отказаться от масок и других ограничительных мероприятий, то это ни в коей степени не альтернатива. Если же каждые 15 минут снимать маску, чтобы сделать пару глотков воды, то сомневаюсь, что плюсов в итоге окажется больше, чем минусов. Улучшится ли на деле степень защиты, неизвестно, зато есть риск вдохнуть вирусные частицы, пока маска не надета назад, или загрязнить её внутреннюю поверхность. Хочу также напомнить, что вирус проникает в организм не только через рот, но и через слизистую носовых ходов и конъюктиву глаз, поэтому нельзя касаться их грязными руками.

- Как долго после пневмонии могут наблюдаться симптомы лёгкого недомогания и поднятие t° до 37,5? Через какой промежуток времени лучше делать повторное КТ? Может врач «ухом» услышать ухудшается или улучшается состояние лёгких? Я могу заразить этой пневмонией близких?

- Формально повышение температуры до субфебрильных цифр допускается в течение 3 месяцев и не предполагает повторного антибактериального лечения. Правда, диагноз «пневмония» при этом не должен вызывать сомнений, а общее состояние - оставаться в целом удовлетворительным.

Время выполнения повторной КТ зависит от тяжести течения заболевания. В тяжёлых случаях она назначается уже через несколько дней. Если считать вашу ситуацию всё-таки лёгкой, а первое исследование вам выполнили 4 июня, я рекомендовал бы повторную процедуру в течение 1 - 2 недель от сегодняшнего дня. При ухудшении самочувствия КТ необходимо выполнить сразу же. Аускультативные данные при вирусных пневмониях - не самый надёжный критерий. Лёгкое течение заболевания может вообще не сопровождаться звуковыми отклонениями. С высокой степенью вероятности ы представляете опасность для окружающих (хотя могли, напротив, от них и заразиться). Официально отсутствие угрозы подтверждается двумя отрицательными тестами. Пока нужно соблюдать карантин.

- Муж лечит внебольничную пневмонию одной таблеткой клацида в день. КТ делали самостоятельно после ухудшения состояния, оказалось - 40% поражения. Были сильно напуганы, пришел доктор, почитала результаты, взяла мазок и выписала антибиотик. Все. Кашель сухой мучительный, t 37.7, противовирусные сами себе назначили- полиоксидоний и гриппферон в нос. Какими препаратами можно и нужно поддержать организм, когда нужно контрольное КТ, и какой анализ крови нужно выполнить, чтоб расширить представление о течении болезни. Вы призываете не лечиться самим, но другого выхода нет. Мы ведь все готовы за собственный бюджет, лишь бы помогло.

- Насколько я понимаю из описания ситуации в Вашем письме, речь идёт о вероятной коронавирусной инфекции. При условии, что заболевание протекает в лёгкой форме, у Вашего мужа нет серьёзных фоновых заболеваний, и врач счёл возможным амбулаторное лечение, я не вижу существенных оснований для дополнения терапии какими-либо препаратами, чтобы «поддержать организм». Задача в большей степени сводится к наблюдению за состоянием пациента, особенно на этапе 1- 1,5 недель от начала болезни. Ухудшение самочувствия, безусловно, является поводом для госпитализации. Что касается обследования, стоит оценить клинический анализ крови, уровень трансаминаз, мочевины, С-реактивного белка и Д-димера. При благоприятном развитии событий необходимо повторить мазок и компьютерную томографию через через 10 - 14 дней от первоначальных исследований. Наконец, надеюсь, что Ваш муж соблюдает карантин, иначе окружающие, включая Вас, рискуют оказаться в аналогичном положении.

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