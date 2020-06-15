Как россиянам с разными хроническими заболеваниями выходить из режима самоизоляции

Регионы постепенно снимают ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, однако страдающие хроническими заболеваниями должны продолжать соблюдать особые меры профилактики. Кто входит в группы риска и как выходить из режима самоизоляции, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков.

Во многих регионах уже приступили в первому этапу снятия ограничений: постепенно открываются магазины, парикмахерские и различные организации. Однако коронавирус не ушел.

Как пояснили во Всероссийском союзе страховщиков, россияне должны продолжать использовать маски и перчатки в общественных местах, избегать массовых скоплений людей, стирать уличную одежду, проводить ежедневную влажную уборку, проветривать помещение. Если в доме живут пациенты с симптомами ОРВИ, нужно минимизировать контакты.

Для страдающих хроническими заболеваниями есть дополнительные рекомендации. Страховщики назвали самые простые из них:

У страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы есть опасность развития декомпенсированной сердечной недостаточности. Специалисты советуют им регулярно заниматься гимнастикой, контролировать артериальное давление и пульс 2 – 4 раза в день.

При заболеваниях дыхательной системы может развиться тяжелая пневмония с острой дыхательной недостаточностью. В этом случае рекомендуется исключить контакт с домашними животными, а также отказаться от дезинфицирующих средств с резкими запахами.

У пациентов с патологиями эндокринной системы может развиться воспалительный процесс, что обусловливает более тяжелое течение инфекционных заболеваний с присоединением вторичной бактериальной микрофлоры и развитием осложнений. Страдающим сахарным диабетом эксперты советуют контролировать уровень сахара в крови с периодичностью, рекомендованной врачом.

Организм пациентов с онкологическими заболеваниями более восприимчив к COVID-19 у них увеличивается риск тяжелого течения вирусной инфекции. Им страховщики рекомендуют строго соблюдать сроки плановых госпитализаций для проведения необходимого лечения.

При иммунодефицитных состояниях, например ВИЧ, организм может не справиться с подавлением возбудителя COVID-19. Чтобы этого не допустить, пациенты должны принимать назначенные лечащим врачом антиретровирусные препараты.

У лежачих пациентов с хроническими заболеваниями может развиться гипостатическая пневмония и другие острые воспалительные заболевания дыхательной системы, что усугубит течение COVID-19 и увеличит вероятность развития вирусной пневмонии. Им необходимо обеспечить надлежащий уход, а также делать специальную гимнастику, назначенную лечащим врачом.

В случае обострения хронического заболевания, появления осложнений или признаков простудного заболевания, необходимо вызвать участкового врача на дом, а если требуется экстренное лечение – скорую помощь.

© Доктор Питер