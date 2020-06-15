В Роскачестве рассказали, как спастись от укусов клещей

​Пик активности клещей приходится на июнь, напомнили специалисты Роскачества. Чтобы обезопасить себя, они рекомендуют использовать специальные спреи и лосьоны, на прогулку в парк или лес надевать закрытую одежду, а также взять с собой белую простыню - с ее помощью можно с легкостью обнаружить клещей.

В России начался сезон активности клещей. Как правило, его пик приходится на июнь. Специалисты Роскачества рассказали, как спастись от укусов и что делать, если вы нашли клеща на теле.

Снимать клещей лучше в травматологическом пункте или другом медучреждении. Если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно специальными клещевыми плоскогубцами: захватывать клеща нужно осторожно и ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело насекомого нужно повернуть вокруг оси и аккуратно вытащить, место укуса -продезинфицировать, а черную точку на месте укуса (ротовой аппарат клеща) - йодом. С одежды клещей можно удалить клейкой лентой, но смывать их водой бесполезно.

Специалисты Роспотребнадзора советуют брать на пикник белые простыни - с их помощью можно быстро обнаружить клещей.

«Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. Наши специалисты проверяют зеленые территории на наличие клещей белым флагом – просто проводят по траве белой тканью и смотрят на «урожай». Каких только видов мы не находим! Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться, или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ», - сообщила глава Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

При походах в лес специалисты советуют использовать специальные средства от клещей, надевать закрытую одежду, обувь и головные уборы. Вернувшись домой, необходимо осмотреть волосы и тело, а одежду встряхнуть и постирать при высокой температуре.

Напомним, с начала сезона в Петербурге зафиксировано 3 случая заражения клещевым энцефалитом и 13 - боррелиозом. Помощь при укусе клещей оказывают в основных районных травмпунктах, а также в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина на Миргородской улице.

© Доктор Питер