Главный пульмонолог Минздрава рассказал, как избежать новых заражений коронавирусом после снятия ограничений

Во многих регионах уже начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, россияне должны продолжать соблюдать меры предосторожности, говорит главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

В России снижается число заражений коронавирусом, ограничения в регионах постепенно снимают, однако это не значит, что россияне могут вернуться к прежнему образу жизни. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя», - пояснил специалист.

Сергей Авдеев призвал россиян соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях - и перчатки. «Все это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции. Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением».