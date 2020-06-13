Биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

Биолог назвала скрытые симптомы COVID-1909:31, 13.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Пациенты, которые переносят коронавирусную инфекцию без ярко выраженных симптомов, могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение работы почек. Об этом рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Так называемые бессимптомные носители коронавирусной инфекции могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение работы почек. Об этом сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона и доктор биологических наук Анча Баранова.
«В основном "бессимптомники" - это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», - цитируют врача РИА Новости.
По словам биолога, функции почек можно проверить, сдав анализ крови на клубочковую фильтрацию.
Анча Баранова добавила, что в некоторых случая бессимптомное течение COVID-19 было у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, оказывалось, что она поражена вирусом.
«У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами», - сообщила специалист.
В Минздраве назвали самые распространенные симптомы у беременных с COVID-19
По ее мнению, беременным не нужно специально проверять органы на симптомы коронавируса, в разгар эпидемии безопаснее не увеличивать число контактов.
1 комментарий Оставить комментарий
Поскольку Баранова в университете какого-то Джорджа, вот у нас и бардак. Изгнание манагеров и возвышение ученых неизбежно, но я не доживу...