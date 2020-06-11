В петербургском ФСС рассказали, как получить увеличенное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

Размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет увеличен до 6 752 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В петербургском отделении Фонда социального страхования рассказали, какие документы нужно предоставить для получения выплат.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 6 572 рубля. Выплаты начисляются вне зависимости от того, первый ли это ребенок, второй или третий.

Как пояснили в петербургском отделении Фонда социального страхования, изменен и список документов для начисления выплат. Так, с 1 июня 2020 года на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить заявление в произвольной форме об отпуске по уходу и о назначении пособия, копию свидетельства о рождении ребенка, справку с места работы другого родителя, подверждающую, что он не использует отпуск по уходу и не получает пособие.

Если работающая мама получала пособие по уходу менее 6572 рублей, с 1 июня ей автоматически назначается новое, увеличеное пособие. Дополнительных документов и заявлений подавать не нужно.

В ФСС напомнили, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для застрахованных россиян составляет 40% средней заплаты, рассчитанной за два года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Если в течение этих лет заработка не было, то для расчета принимается сумма, равная МРОТ. При этом во всех случаях ежемесячное пособие по уходу за ребенком для россиян, работающих по трудовым договорам, не может быть меньше 6752 рублей.

Напомним, на январь 2020 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составлял 4 852 рубля, с 1 февраля - за второго, третьего и последующих детей – 6 751 рубль 54 копейки.

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