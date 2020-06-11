Алексей Кудрин: Российскому здравоохранению не хватает денег и клиентоориентированности

​Российская медицина не отвечает современным требованиям, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Отчасти это связано с недостатком финансирования. По его мнению, отечественное здравоохранение нужно серьезно перестраивать и реформировать.

Россия неплохо справляется с эпидемией коронавируса, однако в целом система здравоохранения требует серьезной перестройки. Об этом рассказал глава Счетное палаты Алексей Кудрин.

Он пояснил, что согласно социологическим вопросам, состояние медицины беспокоит россиян больше всего.

«Я знаю ситуацию во многих регионах и хочу сказать, что медицина не отвечает современным требованиям. В 2018 году мы говорили, что нужно дополнительно в год на медицину тратить около одного триллиона рублей, чтобы она сегодня была более качественной. Даже в концепции долгосрочного развития от 2008 года предполагалось, что к 2020 году расходы на здравоохранение должны были увеличиться с 3,6 до 5% ВВП. К сожалению, этого так и не произошло, и в 2019 году расходы на здравоохранение составили всего 3,5% ВВП», - сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Однако дело не только в недостатке денег. По мнению главы СП, нужно создавать новую систему управления медициной, реформировать систему ОМС, больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену. Действующая система ОМС, по словам Кудрина, «не обеспечивает защиту прав застрахованных и не способствует эффективному использованию ресурсов».

Кроме того, современная медицина - не клиентоориентированная отрасль, поскольку в период эпидемии по всей стране были зафиксированы случаи, когда пациенты с хроническими заболеваниями часами стояли в очередях в поликлиниках, чтобы получить помощь или сдать анализы.

«Их подвергли дополнительным рискам! Такая организация совершенно недостойна в этот период. Кроме того, что медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры», - сказал Алексей Кудрин.

Он добавил, что Счетная палата проверит расходование денег на борьбу с эпидемией, в том числе на стимулирующие выплаты медицинским работникам.