В петербургской больнице прооперировали пациентку с расслоением аорты и ковидной пневмонией

Протезирование аорты через открытый доступ с искусственным кровообращением выполнили врачи Городской многопрофильной больницы №2 пациентке с ковидной пневмонией. Сегодня ее выписывают домой.

Три недели назад 68-летняя петербурженка отправилась в магазин, там и почувствовала боль в грудной клетке. Вернулась домой – посидела, полежала, вызвала скорую помощь. Бригада, прибывшая к ней, прослушала легкие и с предварительным диагнозом «коронавирусная пневмония» доставила в Городскую многопрофильную больницу №2. Она сейчас, напомним, принимает инфицированных пациентов с СОVID-19.

В клинике компьютерная томография показала, что помимо полисегметарной двусторонней пневмонии, характерной для COVID-19, у женщины стенка аорты пропитана кровью. Более детальное исследование выявило уже «расслоение восходящего сегмента аорты с переходом на брахиоцефальный ствол и дугу аорты». Насыщение крови кислородом - сатурация - не превышало 87%.

Диагноз «расслоение аорты» - всегда показание к экстренной операции. Потому что как бы она себя не повела, прогноз неутешительный: в любой момент аорта может разорваться, возникает массивное кровотечение и человек умирает. Или из-за расслоения перекрываются жизненно важные сосуды: если перекрывается брахиоцефальный ствол, из-за отсутствия кровоснабжения происходит инсульт, брыжеечная артерия – происходит ишемия кишечника… Даже если своевременно человек попадает на операционный стол, не всегда его успевают спасти.

- Пациентку надо было срочно оперировать, учитывая тяжесть состояния, - рассказал «Доктору Питеру» Андрей Шляховой, к.м.н, кардиохирург Городской больницы №2. - Но пока никто не знает, как это делать с таким конкурирующим заболеванием, как коронавирусная инфекция. В соответствии с рекомендациями Минздрава, мы начали лечение ковидной пневмонии противовирусными препаратами, параллельно искусственно удерживали гипотонию – пониженное давление. Через 6 дней на контрольной КТ положительной динамики не было, а вот расслоение аорты продолжалось увеличиваться – за время госпитализации на 5 мм.

Врачи решили, что ждать больше нельзя, и рискнули ее прооперировать.

Операция выполнялась через открытый доступ (с разрезом тканей), с искусственным кровообращением и с гипотермией – понижением температуры тела. Она длилась 3 часа. В ходе этого хирургического вмешательства полностью удаляется участок поврежденной аорты и замещается на сосудистый протез.

- И в «мирное» время удается спасти не всех пациентов с таким диагнозом. В условиях ковидного стационара это еще сложнее, - говорит Андрей Бояркин, анестезиолог-реаниматолог Городской больницы №2. - Много параметров надо контролировать одномоментно и делать это сложнее, чем обычно. Защитные костюмы сковывают движения, запотевающие очки искажают визуализацию, двойные перчатки мешают пальпировать артерию. При этом надо учитывать, что у пациентов с ковидом применяется антикоагулянтная терапия - свертываемость крови изменена. Кроме того, из-за воспаления легких нарушен газообмен, поэтому надо подобрать параметры искусственной вентиляции легких так, чтобы обеспечить хорошую оксигенацию (насыщение кислородом) всех тканей, иначе протезная конструкция не приживется.

У врачей «двойки» большой опыт ведения пациента в реанимации после аортопротезирования, но он – из другой жизни, говорят они сегодня. При плановой хирургии после протезирования восходящего отдела аорты в реанимации пациент проводит 1-2 суток. Из-за выраженной дыхательной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии пациентка с ковидом провела в реанимации 4 дня: проводилась искусственная вентиляция легких, кардиотропная и противовирусная терапия. Завтра ее планируют выписывать - расслоение аорты полностью устранено.

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