Данные о медиках, которым положены стимулирующие выплаты, внесут в Единую систему учета COVID-19

Министерство здравоохранения вводит единый учет медиков и студентов, которым положены выплаты за работу с коронавирусом. Сведения о таких сотрудниках будут вноситься в Единую систему учета COVID-19.

Напомним, в апреле в России заработала специальная информационная система, включенная в ЕГИСЗ (Единую государственную информационную систему здравоохранения). В нее вносились сведения о заразившихся коронавирусом россиянах. Предполагается, что это поможет исключить возможность искажения статистики заболеваемости.

Согласно новому постановлению, теперь в систему будут вноситься сведения о медиках и студентах, которым положены стимулирующие выплаты за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Документ «О внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, отдельно будут зафиксированы сведения о заразившихся медиках. Соответствующие данные необходимо вносить в документ в течение одного дня с момента подтверждения коронавирусной инфекции. Контролировать процесс поручено региональным минздравам или учреждениям ФМБА.

Доступ к системе получили Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные отделения, Фонд социального страхования, аппарат правительства и администрация президента, Росгвардия, МВД, а также другие организации, которые определит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

© Доктор Питер