За неделю на укусы клещей пожаловались почти 500 петербуржцев, двое заразились энцефалитом

С 25 по 31 мая на укусы клещей пожаловались 488 петербуржцев, в том числе 156 детей. У двух горожан выявили клещевой энцефалит, еще двое заразились боррелиозом.

За неделю (с 25 по 31 мая) в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 488 петербуржцев, из них 156 - дети до 17 лет. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Больше всего пострадавших от укусов клещей зафиксировано в Ленобласти, на территории Петербурга - 57 человек: в Курортном районе на укусы пожаловались 32 человека, в Приморском - 7, Пушкинском - 4.

У двух пациентов (один из них - ребенок) обнаружили клещевой энцефалит. Еще два ребенка заразились боррелиозом.

Всего петербургские лаборатории исследовали 356 клещей. Один из них оказался носителем энцефалита, 74 - боррелиозом.

Всего с начала сезона в Петербурге зафиксировано 3 случая заражения клещевым энцефалитом и 13 - боррелиозом.

Напомним, помощь при укусе клещей оказывают в основных районных травмпунктах, а также в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина на Миргородской улице.

© Доктор Питер