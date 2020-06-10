Жителя Петербурга осудили за кражу медицинских масок

​Житель Петербурга приговорен к условному сроку на 2 года и 6 месяцев за кражу двух коробок медицинских масок. Стоимость похищенного товара оценили в 156 тысяч рублей.

Житель Петербурга Рамазан Хабибулаев украл у интернет-продавца 4 тысячи медицинских масок. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что Хабибулаев с сообщником решили украсть медицинские маски у предпринимателя, который продавал их через соцсети. Вечером 10 апреля обвиняемые приехали на Васильевский остров, получили от продавца две картонные коробки с медицинскими масками - их было 4 тысяч штук. Мужчины забрали товар, но деньги за него не заплатили. Ущерб потерпевшему составил около 156 тысяч рублей.

Василеостровский районный суд признал Хабибулаева виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Пока приговор не вступил в законную силу.

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