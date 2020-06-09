В «Списке памяти» погибших врачей прибавилось четыре имени

В «Списке памяти» погибших врачей прибавилось четыре имени20:09, 09.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Петербурге умерли два медика, еще двое - в Ленобласти. Об этом рассказала создательница «Стены памяти» Ирина Маслова. Портреты умерших она опубликовала на своей станице в Фейсбуке.
В Петербурге и Ленобласти умерли еще четыре медика. Как сообщила создательница «Стены памяти» Ирина Маслова, не стало Александра Куторкина, страшего психиатра 3-го военного госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации. Ему было 45 лет.
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Также стало известно о смерти 54-летнего Алексея Федорова, он работал врачом ультразвуковой диагностики в Александровской больнице.
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Еще два медика - из Ленинградской области. Один из них - Георгий Беруашвили, заведующий хирургическим отделением в Волосовской межрайонной больницы. Ему было 62 года. Не стало и 57-летней Анны Ушаковой. Она работала стоматологом в Никольском Ленинградской области.
© Доктор Питер
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