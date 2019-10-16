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Глава Минздрава: Студенты-медики могут привлекаться для работы в детских лагерях

15:37, 09.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Для работы в детских лагерях могут привлекаться студенты медицинских вузов, но только в качестве средних медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что летние лагеря должны иметь план на случай заражения ребенка коронавирусом.

Глава Минздрава: Студенты-медики могут привлекаться для работы в детских лагерях

Во всех детских летних лагерях должен быть план госпитализации ребенка, если он заразится коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, в медицинских пунктах должны быть изоляторы.

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«Мы направили рекомендации в губернаторам, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией. В этих рекомендациях указано, что каждое учреждение подобного типа должно иметь приказ по маршрутизации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок», - цитирует министра ТАСС.

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По его словам, в большинстве случаев дети легко переносят коронавирусную инфекцию, но есть и тяжелые случаи. «Несмотря на то, что дети коронавирусной инфекции подвержены и болеют реже, это до 7% от общего количества заболевших, тем не менее были зафиксированы неблагоприятные исходы у детей, имеющих тяжелую соматическую патологию».

Михаил Мурашко добавил, что для работы в летних лагерях могут привлекаться студенты-медики старших курсов, но только в качестве среднего медицинского персонала.

Рубрики: Общество

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