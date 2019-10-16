Глава Минздрава: Студенты-медики могут привлекаться для работы в детских лагерях

Для работы в детских лагерях могут привлекаться студенты медицинских вузов, но только в качестве средних медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что летние лагеря должны иметь план на случай заражения ребенка коронавирусом.

Во всех детских летних лагерях должен быть план госпитализации ребенка, если он заразится коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, в медицинских пунктах должны быть изоляторы.

«Мы направили рекомендации в губернаторам, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией. В этих рекомендациях указано, что каждое учреждение подобного типа должно иметь приказ по маршрутизации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок», - цитирует министра ТАСС.

По его словам, в большинстве случаев дети легко переносят коронавирусную инфекцию, но есть и тяжелые случаи. «Несмотря на то, что дети коронавирусной инфекции подвержены и болеют реже, это до 7% от общего количества заболевших, тем не менее были зафиксированы неблагоприятные исходы у детей, имеющих тяжелую соматическую патологию».

Михаил Мурашко добавил, что для работы в летних лагерях могут привлекаться студенты-медики старших курсов, но только в качестве среднего медицинского персонала.