Доктору Евгению Блюму предъявили обвинение в мошенничестве

​Главе Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он был объявлен в международный розыск по делу о хищении 29 млн рублей. Эти деньги он получил за «лечение» петербургской фристайлистки Марии Комиссаровой.

Главное следственное управление Следственного комитета заочно предъявило обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) главе Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму. Ранее врача объявили в международный розыск по делу о хищении более 29 млн рублей. Эти деньги он получил за «лечение» петербургской фристайлистки Марии Комиссаровой.

По данным следователей, сейчас Евгений Блюм находится в Испании, по ходатайству следствия он арестован судом заочно. Расследование находится на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

Рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте Евгения Блюма было назначено на 4 июня, но из-за неявки прокурора его перенесли на 9 июня 2020 года.

«Следствием установлено, что Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Чаадаевой (Комиссаровой) в связи с полученной травмой позвоночника и утратой способности ходить. Он убедил заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий», - говорится в сообщении СК.

Как писал «Доктор Питер», в 2014 году петербургская фристайлистка Мария Комиссарова участвовала в Олимпийских играх в Сочи. Во время тренировки она получила травму — перелом позвоночника со смещением. Ей провели две операции в Германии, после которых диагностировали «поперечный паралич». Все врачи утверждали, что девушка больше не сможет ходить. Тогда Мария решила отправиться на лечение в Испанию, в Клинику восстановительной медицины доктора Блюма. Там, по ее словам, обещали, что через год она встанет на ноги и вернется к прежней жизни. По словам девушки, врач запретил принимать какие-либо лекарства и не делал никаких обследований — главным условием были ежедневные занятия.

По словам Марии, за почти 2 года занятий (с мая 2014-го по февраль 2016-го) она потратила 627 тысяч евро на реабилитацию в клинике и проживание в Испании. Но никаких улучшений, как рассказывала Мария, за это время не произошло, а деньги заканчивались. Мария разорвала отношения с клиникой и обратилась в суд.

В качестве компенсации она требовала 56 млн рублей, но суд постановил выплатить всего 40 тысяч. Осенью 2019 года она добилась увеличения суммы - испанской клинике было предписано выплатить 3 млн. В начале 2020 года Комиссарова обжаловала это судебное решение. В феврале 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отклонил жалобу спортсменки.

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