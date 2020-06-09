Россияне назвали врачей, которым доверяют. В топе - Александр Мясников и Елена Малышева

​Александр Мясников, Леонид Рошаль и Елена Малышева возглавили рейтинг публичных медиков, которым россияне доверяют больше всего. Об этом говорится в исследовании компании «Ромир».

Исследовательская компания «Ромир» опросила более 2 тысяч человек, чтобы выяснить, кому из известных личностей россияне доверяют больше всего. В категории «Медицина» лидером оказался Александр Мясников, глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперштаба по борьбе с COVID-19. В сети врач известен яркими и часто скандальными высказываниями. Например, еще в феврале Мясников говорил, что шанс заразиться коронавирусом в России «ноль целых и ноль в периоде». Когда эпидемия была уже в разгаре, он сообщил: «Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут».

Второе место в рейтинге доверия занял президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, а на третьем оказалась телеведущая Елена Малышева, которая называла коронавирус «прекрасным» и «чудом чудесным».

«Я и сейчас считаю, что этот вирус – чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет – спросите у любого врача, это именно так», - говорила Елена Малышева.

Четвертую строчку рейтинга занял врач-педиатр и популярный в сети блогер Евгений Комаровский, а пятое место - у Лео Бокерия, известного кардиохирурга и почетного президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

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