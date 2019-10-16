Роскачество дало советы по похудению после самоизоляции

Эксперты Роскачества дали несколько простых советов, которые помогут сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья. Например, они рекомендуют снизить на 15–30% количество потребляемых калорий, а при отсутствии хоть какой-то физической нагрузки - сократить калорийность суточного рациона на 200–300 килокалорий.

Прежде чем начать избавляться от килограммов, нужно убедиться, что они действительно лишние. Для этого специалисты Роскачества рекомендуют рассчитать свой индекс массы тела (ИМТ) по следующей формуле: вес делится на его рост (в метрах), возведенный в квадрат. Согласно данным ВОЗ, ИМТ от 16 и менее — это выраженный дефицит веса, от 16 до 18,5 — недостаточная масса тела, от 18,5 до 24,99 — норма, от 30 и более — ожирение разной степени.

Избавиться от лишних килограммов поможет сокращение калорий в рационе. Специалисты советуют сократить количество потребляемых калорий на 15–30%, а если нет никакой физической активности - снизить калорийность суточного рациона на 200–300 килокалорий.

Из рациона рекомендуется исключить быстрые углеводы, налегать на овощи и фрукты, а также пить много чистой воды. Составлять меню специалисты советуют по правилу тарелки: одну ее половину должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы.

Нужно придерживаться режима питания: завтрак лучше начинать в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи должен быть около 3,5-4 часов и ужинать можно за 3-4 часа до сна.

Эксперты рекомендуют ложиться спать в 10-11 часов вечера, поскольку качественный сон влияет на выработку гормонов и на то, сколько человек съедает в течение дня. Кроме того, даже на самоизоляции нельзя забывать про физическую активность: в день нужно проделывать 10 тысяч шагов, даже по квартире, поскольку интенсивная ходьба отлично помогает в похудении.

© Доктор Питер