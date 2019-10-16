В петербургских больницах не хватает крови. Рассказываем, где доноры могут ее сдать

С 8 по 15 июня в России пройдет донорская неделя под девизом #ОставайсяДонором. Присоединиться к ней могут и петербуржцы - горожан просят сдать кровь на пунктах переливания, которые особенно нуждаются в помощи. Режим самоизоляции оставил их без запасов.

С 8 по 15 июня в рамках Всемирного дня донора крови и в преддверии Дня России в пройдет донорская неделя. Внести свой вклад в спасение пациентов могут и петербуржцы: «Фонд Доноров», комитет по молодежной политике и общественные организации предлагают неравнодушным горожанам сдать кровь на пунктах переливания, где особенно нуждаются в донорской помощи.

Организаторы акции призвали не отказываться от сдачи крови из-за эпидемии коронавируса: если человек чувствует себя здоровым, не контактировал с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания. Медики делают все, чтобы обеспечить безопасность доноров: персонал проходит дополнительную проверку, донорам измеряют температуру, дают маски и антисептики, помещения проветривают и обеззараживают. Кроме того, в отделения пускают ограниченными группами.

«Пациенты петербургских больниц по-прежнему ежедневно нуждаются в донорской помощи. Мы рассчитывали, что после ослабления режима самоизоляции коридоры пунктов переливания заполнятся желающими сдать кровь, но пока ситуация остается тяжелой. Поэтому сейчас мы призываем тех, кто не входит в группы риска и имеет такую возможность, посетить донорские центры», - сказала соучредитель Фонда доноров Марина Францева.

Желающих помочь ждут на 6 пунктах переливания крови, участвующих в акции:

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Прием доноров запланирован на 8, 9, 10 и 15 июня с 8:30 до 12.00. Особенно в медучреждении ждут петербуржцев с отрицательным резус-фактором и доноров плазмы COVID-19. Адрес: улица Льва Толстого дом 19 корпус 53, вход с правого крыла здания, телефон +7 812 429-24-13;

Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова. Прием доноров 8, 10, 12, 15 июня с 8:30 до 12.00. Особая необходимость в донорах групп крови 1(-), 3(-). Медучреждение находится по адресу: проспект Луначарского, дом 47, телефон +7 812 558-65-30;

Городская клиническая больница №31. Прием доноров осуществляется только по записи на сайте. Доноров ждут 8, 10, 11, 15 июня с 8:30 до 12:00. У сдающих кровь должна быть регистрация в Петербурге или Ленобласти. Необходимы все группы крови. Адрес: проспект Динамо, дом 3, телефон +7 812 235-73-81, e-mail: opk31.spb@mail.ru;

В Городском клиническом онкологическом диспансере доноров ждут 9, 10, 11 июня с 9.00 до 11.00. Необходимо иметь прописку в Петербурге или Ленобласти. Требуются все группы крови. Диспансер находится по адресу: проспект Ветеранов, дом 56 (ст. метро "Проспект Ветеранов", а затем 15-20 минут пешком или одна остановка на любом транспорте в сторону улицы Лени Голикова), телефон 7 812 607-06-71, e-mail: opk@gkod.spb.ru.

В Городской больнице святого Георгия доноров ждут: 9, 10, 11 июня с 9.00 до 12.00. Принимают доноров с регистрацией в СПб и ЛО. Необходимы все группы крови, особенно 1-я, 2-я всех резусов и доноры плазмы COVID-19. Адрес: Северный проспект, 1, телефон +7 812 576-51-72. Для сдачи крови необходимо записаться по телефону или в соцсетях.

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого примет доноров 9 и 11 июня с 10.00 до 12.30. Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1-й этаж.

У всех доноров с собой должен быть паспорт и СНИЛС, утром перед процедурой рекомендовано легко позавтракать.

Специалисты напомнили, что у компонентов донорской крови достаточно маленький срок хранения. Эритроциты могут храниться 5 недель, а тромбоциты – 5 суток.

«Если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими и другими заболеваниями окажется под угрозой», - добавили в фонде.

© Доктор Питер