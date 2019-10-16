Правительство хочет добавить педиатрам, терапевтам и работникам скорой три дня к отпуску

Минздрав направил в регионы на согласование проект постановления правительства, по которому некоторые категории медработников могут получить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск. Это терапевты и педиатры поликлиник, сотрудники скорой помощи и другие.

Минздрав направил руководителям региональных органов здравоохранения на согласование проект постановления правительства «О предоставлении отдельным категориям медицинских работников дополнительного оплачиваемого отпуска за непрерывный стаж работы».

Согласно документу (есть в распоряжении «Доктора Питера»), правительство постановляет установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в три календарных дня, на который могут рассчитывать:

Врачи и средний медперсонал, работающий в участковой больнице, амбулаторных медучреждениях, в том числе в сельской местности;

Участковые терапевты, педиатры, в том числе заведующие терапевтическим и педиатрическими отделениями, а также участковые медсестры терапевтических и педиатрических территориальных участков, работающие в поликлиниках и поликлинических отделениях (в том числе детских), кабинетах врача-педиатра участкового;

Врачи скорой помощи, работающие в составе выездных бригад станции, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой авиационным транспортом, отделениях экстренной консультативной помощи;

Средний медперсонал (фельдшеры, медсестры-анестезисты), работающие в составе выездных бригад станции, подстанций (отделений) скорой помощи;

Старшие врачи, медсестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам, перешедшие на эти должности из числа среднего медперсонала выездных бригад станций и подстанций скорой медицинской помощи;

Фельдшеры, работающие во врачебных амбулаториях, а также фельдшерско-акушерских пунктах;

Врачи и средний медперсонал в домах-интернатах всех типов, домах сестринского ухода и хосписах;

Врачи общей практики, а также помогающие им медсестры, работающие на терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях.

Предполагается, что это даст дополнительную гарантию социальной защищенности медицинских работников и поможет решить проблему кадрового дефицита в учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь. Оговаривается, что эта гарантия уже существовала в разных нормативных документах еще советского времени, ее "встроили" в действующее законодательство в соотвествии с Трехсторонним соглашением, подписанным профсоюзами, работодателями и правительством РФ на 2018-2020 годы.

Дополнительного финансирования на выполнение этого постановление, говорится в проекте постановления, не потребуется.

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