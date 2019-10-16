Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

Переболевшим коронавирусной инфекцией также как и остальным надо соблюдать меры предосторожности – мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразить других. Об этом в своем Instagram написал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы всё равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», - такой совет доктор Комаровский дал в Instagram одной из своих подписчиц, написавшей, что она, судя по своим симптомам, уже перенесла инфекцию.

По словам доктора, индивидуальные и глобальные выводы можно будет сделать после того, как эпидемия пойдет на спад и разгрузятся лаборатории. Тогда у каждого появится возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет.

© Доктор Питер