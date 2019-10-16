Мишустин утвердил временный порядок распределения препаратов для лечения коронавируса

Правительство РФ возьмёт под контроль распределение поставок препаратов, которые используют при лечении коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения некоторых лекарств, которые применяются при лечении коронавирусной инфекции. Постановление от 3 июня 2020 года №816 опубликовано на сайте правительства.

Временный порядок будет действовать до 1 января 2021 года. Предполагается, что он поможет улучшить лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусом. Контролировать процесс поручено Минздраву.

Согласно документу, производители препаратов, используемых при лечении COVID-19, а также компании, которые ввозят импортные лекарства в страну, должны будут каждую неделю отправлять в Минздрав план распределения поставок лекарств, к ним нужно будет приложить заявки от регионов. В заявках должны быть указаны названия препаратов, форма выпуска, данные о медучреждениях, куда поступят лекарства, данные о числе пациентов с выявленным COVID-19.

Новый порядок распространяется нам гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, комбинацию лопинавир+ритонавир, интерферон бета-1б, метилпреднизолон, тоцилизумаб, фавипиравир.

В течение двух дней после поступления плана распределения Минздрав должен оценить его и сообщить фармацевтическим компаниям и импортерам о принятом решении.