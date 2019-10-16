В Петербурге более 180 медиков, пострадавших от COVID-19, получили страховки от ФСС

В Петербурге 184 медика, заболевших коронавирусной инфекцией на работе, получили единовременные страховые выплаты. Большинство из них - 160 человек получили федеральные страховки практически за последние 10 дней.

На сегодня в Петербурге единовременные федеральные страховые выплаты получили 184 медработника (врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители скорой помощи) из 39 стационаров и поликлиник города, задействованных в оказании помощи пациентам с выявленным COVID-19. Об этом «Доктору Питеру» сообщили в петербургском отделении Фонда социального страхования. Еще 25 мая получателей выплат было только 24. В общей сложности к 5 июня медикам выплачено 12,7 млн рублей. Как пояснили в Фонде соцстраха, все работники получили выплаты по случаю временной нетрудоспособности – каждый по 68811 рублей. Выплаты федеральных страховок по случаю смерти или инвалидности в результате заражения коронавирусной инфекцией пока не проводились.

Как напомнили в ФСС, медработники могут получить консультационную и практическую помощь, если обратятся в Единый федеральный колл-центр ФСС по телефону 8800-302-75-49. А сотрудники центра могут связаться с работодателем обратившегося и объяснить механизм взаимодействия при расследовании.

Напомним, указ о введении обязательного страхования жизни и здоровья медработников президент РФ подписал 6 мая. Дополнительные страховые гарантии предоставляются медработникам (врачам, среднему и младшему медперсоналу) и водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. При временной потере трудоспособности пострадавшим полагается 68811 рублей. Сотрудники, ставшие инвалидами из-за перенесенного заболевания, должны получить от 688 113 до 2 064 339 рублей. При смерти медика от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2 752 452 рублей.

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