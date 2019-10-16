Петербуржец встретил фельдшера скорой с пистолетом, направленным в голову

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 26-летнего горожанина. Он встретил приехавшего на вызов фельдшера с направленным в голову медика пистолетом и нажал на спусковой крючок.

Молодой петербуржец пойдет под суд из-за угроз в адрес фельдшера. Как сообщается на сайте прокуратуры, пьяный молодой человек ожидал приезда бригады скорой помощи. Когда специалисты приехали, открыл дверь и сразу же направил в голову фельдшера пневматический пистолет. Он нажал на спусковой крючок, но пистолет был не заряжен. Это происходило в апреле 2020 года.

5 июня стало известно, что прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд.

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