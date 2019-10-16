В больнице святого Георгия ждут доноров, переболевших COVID-19

Городская больница святого Георгия объявила о приеме доноров, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Как рассказали «Доктору Питеру» в больнице, плазму крови перенесших болезнь, уже использовали для лечения нескольких пациентов - «эффект был положительным».

Петербуржцы, которые уже переболели коронавирусом, могут помочь тем, кто только борется с болезнью - для этого нужно сдать кровь. О поиске доноров для прохождения предварительного тестирования на антитела к COVID-19 сообщили в больнице святого Георгия - объявление опубликовали на сайте медучреждения, там же перечислены требования и противопоказания.

Главное условие - у потенциальных доноров должны быть документы о положительных результатах анализа на коронавирус и два отрицательных теста.

Попасть в реестр могут петербуржцы в возрасте от 18 до 55 лет, вес которых - не менее 50 кг. Со дня выздоровления должно пройти не менее 2-х недель, лучше - если они перенесли заболевание в среднетяжелой форме (при легком течении заболевания шанс на выработку антител ниже). Также у них не должно быть заболеваний, в том числе инфекционных, которые могут быть противопоказанием к донорству (перечень наиболее частых противопоказаний можно посмотреть здесь), а также отсутствие переливаний крови. У сдающего кровь должна быть прописка или временная регистрация в Петербурге или Ленобласти.

К женщинам-донорам выдвигается еще одно требование - отсутствие в жизни беременностей, даже неудачных. Как поясняли «Доктору Питеру», это связано с дополнительным риском развития у пациента с COVID-19 нежелательного иммунного ответа.

При сдаче крови у донора с собой должны быть документы, подтверждающие личность (паспорт, СНИЛС), выписка из истории болезни/амбулаторной карты с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, два последних отрицательных теста на коронавирус, КТ или рентгенография легких, ЭКГ, анализы крови/мочи.

Перед донацией нужно будет пройти предварительное медицинское обследование.

Записаться на обследование и задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7 (812) 576-51-72, +7(965)074-42-12 или в группе ВКонтакте.

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