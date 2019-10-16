Росздравнадзор изымает из аптек востребованный антибиотик и популярные глазные капли

В Росздравнадзор поступило сообщение от Центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии (CDSCO) о выявлении препаратов, подлинность которых вызывает сомнения. Их продажа приостанавливается, ведомство требует изъять их из аптек.

Центральная организации по контролю стандартов лекарственных средств Индии (CDSCO) сообщила о выявлении, вероятно, поддельных лекарств. В связи с этим Росздравнадзор временно приостанавливает их продажу на территории России. Речь идет об антибактериальном препарате «Рофлокс-Скан», а также глазных каплях «Тропикам» и «Ротима».

«Рофлокс-Скан» - антибиотик из группы хинолоны/фторхинолоны, очень востребованный в нынешней эпидемии, он назначается для лечения обострений хронического бронхита, внебольничной пневмонии, а также острого синусита. Приостановка реализации касается препарата «Рофлокс-Скан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг 5 шт» серий RFF8007, RFF8008, RFF8009, RFF8010, RFF8011, RFF8009, RFF8010, RFF8011. «Рофлокс-Скан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг 10 шт» серий RFF8001, RFF8002, RFF8003, RFF8004, RFF8005, RFF8006, RFF8007, RFF8008, RFF8009, а также «Рофлокс-Скан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг 10 шт» серии RFT8001.

Также временный запрет на продажу касается глазных капель для расширения зрачка «Тропикам», в прошлом году внесенных в список сильнодействующих и ядовитых средств. Запрет на продажу установлен для капель «Тропикам, капли глазные 1 % 5 мл, флаконы (1), пачки картонные» серий JTM001, JTM002.

Что касается капель для лечения глаукомы «Ротима, капли глазные 0,5% 5 мл, флаконы (1) пачки картонные», то изымаются серии JRA001, JRA002, JRA003, JRA004, JRA005, JRA006.

Все перечисленные препараты производит индийская компания «Скан Биотек Лимитед».

© Доктор Питер