Сотрудникам социальных учреждений в Петербурге перевели «ковидные» выплаты на 44 млн рублей

В Петербурге начали выплачивать деньги сотрудникам стационарных социальных учреждений. Об этом сообщается на сайте Смольного. Общие размер выплат - 44 млн рублей, всего на них выделено почти 155 млн.

Как писал «Доктор Питер», губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому, стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 получат работники социальных учреждений. Сообщалось, что врачи должны получить по 40 тысяч рублей (если коронавирусная инфекция не выявлена в организации) и 60 тысяч рублей (в случае выявленной инфекции), средний медперсонал - по 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, младший медперсонал по - 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Также установлены выплаты социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу - 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

Сегодня, 4 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что с конца мая начались выплаты из федерального бюджета. Выплачено уже около 44 млн рублей. Всего на эти выплаты из резервного фонда правительства Петербургу выделено более 154 млн рублей.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков. По его словам, он сдал тест 28 мая, результат оказался положительным. «Температура была небольшая несколько дней, в течение последних трех дней, слава богу, нет, но этим надо управлять», рассказывал чиновник «Фонтанке». У него также проявились осложнения на легкие.

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