Минздрав издал рекомендации для лечения COVID-19 №7: пациентам добавили фавипиравир, медикам оставили спирт

Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В новой версии в схемы лечения COVID-19 добавлен недавно зарегистрированный в РФ новый препарат на основе фавипиравира и исключено одно из противомалярийных средств. Раздел по лечению пациентов с помощью антиковидной плазмы крови стал намного подробнее.

Минздрав России утвердил 7-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В ней изменен список возможных лекарств для использования в лечении взрослых: добавлен препарат с действующим веществом фавипиравир. Напомним, на днях сообщалось о регистрации первого в России противовирусного препарата прямого действия против COVID-19 «Авифавир», созданного на основе фавипиравира - японского лекарства против гриппа. Он и вошел в новые рекомендации. Применять его разрешили только в стационарах под наблюдением врачей, а клинические исследования продолжаются до сих пор.

«В апреле в РФ начато клиническое исследование эффективности и безопасности препарата фавипиравир у пациентов с COVID-19 с участием 330 пациентов со среднетяжелым течением инфекции (пневмония без дыхательной недостаточности). В настоящее время получены промежуточные результаты исследования, показавшие эффективность препарата – элиминация вируса к 10 дню лечения была достигнута более чем у 85% пациентов», - говорится в рекомендациях и уточняется, что лекарство противопоказано для назначения у детей и беременных.

Кроме того, в обновленном списке рекомендуемых лекарств вместо трех противомалярийных препаратов осталось два - гидроксихлорохин и мефлохин. Убрали хлорохин. Напомним, недавно ВОЗ приостановила испытания при лечении коронавирусной инфекции гидроксихлорохина - специалисты решили дополнительно оценить риски опасных побочных эффектов. В частности, повышения риска внутригоспитальной смертности, а также связи с развитием желудочковых аритмий. Однако Минздрав его все-таки оставил, но исключил хлорохин.

«Значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт, все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID-19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма», - следует из рекомендаций Минздрава.

Также серьезной корректировке подвергся список препаратов для упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых пациентов – в него добавили 3 новых препарата, убрав 2 прежних.

Серьезно расширился по сравнению с предыдущей версией раздел, посвященный лечению плазмой. В показаниях к ее клиническому применению указано: использование оптимально в период от 3 до 7 дней с момента появления клинических симптомов заболевания у тяжелых пациентов с положительным результатом лабораторного исследования на РНК коронавируса, а также у среднетяжелых с проявлениями острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Также возможно вливание плазмы пациентам, если болезнь длится более 21 дня - при неэффективности проводимого лечения и положительном тесте на коронавирус.

«В случае необходимости при наличии показаний у пациента возможно проведение повторных трансфузий антиковидной плазмы», - сказано в рекомендациях.

Среди противопоказаний к трансфузиям перечислены аллергические реакции на белки плазмы или цитрат натрия (общее название ряда натриевых солей лимонной кислоты - Прим. ред.). Тщательная оценка возможных побочных эффектов необходима для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или селективным дефицитом иммуноглобулинов А в анамнезе.

В части, касающейся мер предосторожности для медиков, по-прежнему сказано:

«Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID‐19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты».

© Доктор Питер