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ВОЗ: Вторая волна коронавируса может стать «очень разрушительной»

13:51, 03.06.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

ВОЗ призывает страны выходить из режима ограничений постепенно и с осторожностью. По мнению специалистов организации, новая вспышка коронавирусной инфекции при резком снятии ограничений может стать очень разрушительной.

ВОЗ: Вторая волна коронавируса может стать «очень разрушительной»
Фото: pixabay.com

«Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», - цитируют РИА Новости заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в ходе онлайн-брифинга.

По словам Клюге, сегодня ситуация с коронавирусом обстоит не лучше, чем в начале года. По-прежнему нет ни вакцины, ни лекарства против COVID-19.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские специалисты просчитывают потенциальную возможность второй волны COVID-19 – «кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности». Однако, по словам Пескова, созданная в стране инфраструктура здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы. 

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Рубрики: Инфекционные болезни

2 комментария Оставить комментарий

А выдавать зарплату дорогим россиянам частично масками ...Как бизнес-идея?

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Всем сидеть дома, зарплату никому не выдавать. Обязать всех покупать маски, тех, кто не покупает - штрафовать.

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