ВОЗ: Вторая волна коронавируса может стать «очень разрушительной»

ВОЗ призывает страны выходить из режима ограничений постепенно и с осторожностью. По мнению специалистов организации, новая вспышка коронавирусной инфекции при резком снятии ограничений может стать очень разрушительной.

«Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», - цитируют РИА Новости заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в ходе онлайн-брифинга.

По словам Клюге, сегодня ситуация с коронавирусом обстоит не лучше, чем в начале года. По-прежнему нет ни вакцины, ни лекарства против COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские специалисты просчитывают потенциальную возможность второй волны COVID-19 – «кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности». Однако, по словам Пескова, созданная в стране инфраструктура здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы.