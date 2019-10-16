Терапевт назвала способы борьбы с метеозависимостью

​Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как россиянам с метеозависимостью пережить перепады погоды. Помимо симптоматического лечения, она порекомендовала тщательно следить за самочувствием: не выходить из дома, если ощущаете ухудшение, а также беречь нервную систему.

Напомним, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве российских регионов в июне температура будет около или немного выше нормы, но месяц будет неоднородным - с волнами тепла.

Перепады погоды особенно тяжело переживают люди с метеозависимостью. Лекарства от нее нет, есть только симптоматическое лечение. Об этом рассказала терапевт Лариса Алексеева.

«Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния», - цитируют врача РИА Новости.

Она добавила, что во время ухудшения самочувствия лучше не выходить из дома, а также постараться не тревожится.

По словам терапевта, тяжелее всего метеозависимость проявляется у пожилых, но может быть у любого человека: «Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония, наследственность».

Лариса Алексеева пояснила, что боли при метеочувствительности практические такие же, как и при хронических заболеваниях. Точную причину поможет определить врач.