Введенская больница: Ведущие пульмонологи Петербурга не пригодились в борьбе с ковидом

Введенская больница первой в Петербурге была перепрофилирована под респираторные инфекции. Сейчас, когда все ковидные стационары работают с перегрузом, в пятницу она была загружена всего на 10% – на 240 койках лечились 26 человек. За выходные число пациентов увеличилось, их стало 33 в понедельник, сегодня, 2 июня - 55.

Кто-то вкалывает круглосуточно, а кто-то отсиживается

Введенская больница со своим Городским пульмонологическим центром во все эпидемии гриппа становилась резервным стационаром – принимала петербуржцев с ОРВИ, гриппом и пневмониями (в пандемию «свиного» гриппа, в 2009 году здесь первыми в городе использовали ЭКМО при вирусной пневмонии). И в эту пандемию ее перепрофилировали, как обычно, под ОРВИ с гриппом и пневмониями первой – 6 марта. Вот что рассказывают сотрудники больницы:

- 6 марта перевели на «простую» инфекцию, естественно, случился занос коронавируса, нас закрыли на карантин: долечили всех, выписали, продезинфицировались. С 6 апреля снова открылись как стационар, который принимает пациентов с нековидными пневмониями (хотя в апреле все пневмонии, сказали в Минздраве, надо диагностировать как ковидные). Получили 240 пациентов. Из них, понятно, 90% коронавирусных. Нас снова закрывают на карантин. Разгружаемся, обрабатываемся, стоим. А 20 мая нас сделали обычным соматическим стационаром, работающим по своим профилям: пульмонология, кардиология, психосоматика. Результат: в пятницу больница была загружена всего на 10% – на 240 койках лечились 26 человек. За выходные число пациентов увеличилось, их стало 33, сегодня уже 55.

Введенская больница известна в Петербурге как стационар с высококвалифицированными пульмонологами. Про них теперь говорят: «Кто-то вкалывает круглосуточно, а кто-то отсиживается». Но отсиживаются они не по своей воле. Говорят: «Неудобно перед коллегами из других больниц: никогда не работавшие с вирусными пневмониями, надрываются, а мы «отдыхаем». Хотели временно перейти в другие больницы «на подмогу», но нам запретили». Специализированная респираторная реанимация, койки, оснащенные кислородом не востребованы. Говорят, что руководство больницы разделяет идею бывшего председателя комитета по здравоохранению генерала Юрия Щербука: не перепрофилировать для борьбы с COVID-19 городские стационары, а концентрировать силы на приспособленных для этого городских выставочных площадках типа «Ленэкспо». А в это время сотрудники остаются, по сути, без зарплаты – когда у больницы нет пациентов, у нее и денег нет.

В стационарах города обстановка стабилизировалась: перегруз

Как рассказывают «Доктору Питеру», в больницах уже две недели обстановка стабильная, то есть, стабильный перегруз. В течение последних двух недель в стационары города поступает ежесуточно от 600 до 800 пациентов, половина из них - с признаками пневмонии. Может быть, это пик заболеваемости, может, плато, пока неизвестно. Но медики работают в тяжелейших условиях и тоже испытывают этот самый перегруз – физический и моральный.

«Петербург пока категорически не готов к снятию ограничений. (…) Тенденция снижения заболеваемости у нас пока не просматривается», - сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Это значит, что и возвращения плановой госпитализации, о необходимости возобновления которой говорит Владимир Путин, ждать еще долго. Значит, Введенская должна работать на оказании экстренной помощи. А поскольку стационар терапевтический, то ее объемы вряд ли будут большими.

Из 33 умерших 29 – с ковидом

Больница может стать «ковидной» если выполнит определенные требования Роспотребнадзора: создаст шлюзы, разделит клинику на грязную и чистую зоны, сделает санпропускник, обеспечит СИЗами медиков. Все больницы Петербурга, принимающие пациентов с пневмониями, рано или поздно эти требования выполнили, больница им.Семашко даже пристроила санпропускник к входу. Введенская отказалась, хотя здесь проще простого создать шлюзы и санпропускник: на этажах - сквозная система прохода, три входа. Но нет, она продолжала принимать грипп и сезонные ОРВИ, нековидную пневмонию, которых уже практически не было.

- У нас в историях болезней – как под копирку: «на рентгене - двусторонняя полисегментарная пневмония, результат исследования на COVID-19 – положительный» у кого-то прижизненно, у кого-то посмертно. Из 33 погибших с момента перехода Введенской больницы на инфекцию, коронавирус обнаружен у 29. При этом, напомню, больница была нековидная, - говорит собеседник «Доктора Питера». – Сейчас у нас три десятка пациентов - везут в основном кардиологию: аритмии, гипертонические кризы. Декомпенсацию сердечной патологии направляют в другие клиники, потому что, как правило, она сопровождается накоплением жидкости в легких и дает тот самый эффект матового стекла на рентгене (или на КТ), что характерен и для вирусной пневмонии. Поэтому мы не можем брать их к себе: их доставляют, конечно, а мы переводим в другие стационары. Наши пациенты с ХОБЛ и астмой сидят по домам, боятся ехать в больницу даже с обострением своего заболевания. А в это время из ковидных больниц некуда выписывать пациентов.

Запасной стационар для пневмоний и гриппа: 55 пациентов на 240 коек

В стационары, где лечат петербуржцев с коронавирусом, приходят требования: «Выписывать, выписывать, выписывать». Но «легких» там давно уже нет, их либо скорая доставляет в «Зарю» с «Ленэкспо», либо они лечатся дома. Есть те, у кого течение ковидной пневмонии легкое, но общее состояние тяжелое. Куда, скажем, можно выписать человека, который только что перенес инсульт, и тут же попал в больницу с ковидом? Течение болезни, вызванной инфекцией, нормализовалось, а неврологические проявления усугубились – питание получает через зонд, или хуже того – через гастростому. Тест на COVID-19 остается положительным. Домой? В «Ленэкспо»? Или пациент с типичным течением COVID-19, который на фоне улучшения состояния снова может «затяжелеть» - это особенность течения ковидной пневмонии – когда пациента уже даже сняли с ИВЛ и кажется, будто он идет на поправку, его состояние вдруг резко ухудшается.

Врачи говорят, что Введенская больница – это лучшее, что есть в системе здравоохранения Петербурга для таких пациентов: для послеинсультных – психосоматика, для решения сосудистых проблем – кардиология, для ковидной пневмонии – одна из лучших в городе пульмонологий. Но этот важный как никогда стационар с пульмонологической реанимацией простаивает без дела. Почему? Этот вопрос «Доктор Питер» задал и.о. главного врача больницы Екатерине Черепановой. Она отказалась на него отвечать.

На запрос в комитете по здравоохранению ответили: «С учётом конструктивных особенностей здания, отсутствия у больницы территории, её перепрофилирование было признано не целесообразным».

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