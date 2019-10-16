Федеральные власти услышали психологов - они получат выплаты за работу с ковидом

Медицинские психологи, работающие с зараженными коронавирусом пациентами и медиками, получат стимулирующие выплаты. Ранее представители этой профессии пожаловались на дискриминацию в вопросе компенсаций рисков заражения COVID-19 при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Медицинских (клинические) психологов уравняли в правах с врачами, работающими с COVID-19 с 1 апреля 2020 года. Теперь они могут претендовать на них за работу в опасных условиях, следует из изменений в постановление правительства № 784. Об этом «Доктору Питеру» рассказал исполнительный директор ассоциации Виталий Тарасов.

Напомним, в апреле Ассоциация медицинских (клинических) психологов обратилась в органы исполнительной власти Петербурга, а затем к премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Специалисты жаловались на явную дискриминацию представителей профессии в вопросе компенсаций рисков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 при выполнении ими своих должностных обязанностей. Они просили включить категорию медицинских работников – специалистов с высшим немедицинским образованием в должности "медицинский психолог" и предоставить им стимулирующие выплаты и гарантии за соответствующие риски.

В письме к губернатору Петербурга Александру Беглову психологи не согласились с распоряжением комитета по здравоохранению от 17 апреля 2020 года N 232-р, в котором установлены базовые размеры стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с ковидом. В нем указаны: врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал или прочий персонал, но нет медицинских психологов (они законодательно относятся к медицинским работникам и указаны в отдельной категории Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников).

«Медицинские психологи в условиях пандемии работают во всех отделениях и со всеми пациентами без каких-либо компенсаций за возникшую вредность и риск. Отношение медицинского психолога к категории «прочего персонала» не только игнорирует основные понятия ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но и явно противоречит действующему приказу Минздрава от 20 декабря 2012 г. №1183н. Неверное толкования к какой категории медицинских работников относятся медицинские психологи позволят работодателям выплачивать им несоразмерно меньшие суммы (также как и «прочему персоналу», например гардеробщице) или вообще выводить специалистов этой профессии за рамки категорий работников, которым хоть что то положено в соответствии с распоряжением комздрава. Оба варианта - явная дискриминация», - сообщалось в письме.

На федеральном уровне психологов уже услышали, от петербургских властей ответа пока не последовало.

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